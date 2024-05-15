Строительная готовность Демиховского лицея в Орехово-Зуево составляет более 30%
Фото - © Министерство строительного комплекса Подмосковья
В рамках президентской программы по капремонту школ продолжается ремонт в Демиховском лицее Орехово-Зуевского городского округа. Стройготовность объекта составляет более 30%, сообщила пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.
«На площадке 45 рабочих и 3 единицы техники. Сейчас ведутся демонтажные и фасадные работы, монтаж инженерных сетей, усиление оконных проемов», — отметили в министерства.
Обновление коснется всего здания образовательного учреждения. Школа будет оснащена новым современным оборудованием и мебелью.
Общая площадь здания составляет более 3 тыс. кв. метров.
«Я каждый день прохожу мимо лицея, очень жду, когда смогу пойти в обновленный. Пока всех учеников перевели в ближайшие школы в районе.
Видел паспорт объекта — впечатлил внешний вид будущего здания», — поделился ученик лицея Иван.
Открытие лицея запланировано осенью.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.
«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.