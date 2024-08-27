Строительная готовность бизнес-центра Rublevo Business Park превысила 70%

В бизнес-центре класса А Rublevo Business Park, который строится в Подмосковье на МКАД недалеко от столичного Мякинина, в августе общая строительная готовность составила 72%. Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству Московской области, сообщает пресс-служба Rublevo Business Park.

Бизнес-центр класса А строится на 64 км МКАД. Проект включает в себя две башни — А и В — высотой 12 этажей. Надзор за строительством объекта осуществляет Главгосстройнадзор Подмосковья.

Общая площадь бизнес-парка — 105 тыс. кв. м, из которых 5,5 тыс. кв. м занимает торговая галерея и 62 тыс. кв. м — офисные блоки со свободной планировкой. В комплексе предусмотрен подземный трехуровневый паркинг на 746 машино-мест, с отдельными мото-местами.

В настоящее время в бизнес-центре строители ведут остекление, фасадные работы, кладку стен и монтаж инженерных коммуникаций. Остекление башен выполнено на 45%, а облицовка фасадов двух корпусов — на 15%.

Все необходимое инженерное оборудование для индивидуального теплового пункта, котельной, вентиляционных камер будет доставлено на строительную площадку до конца 2024 года.

Бизнес-центр располагается на престижном северо-западном направлении Подмосковья, в получасе езды от аэропорта Шереметьево, вблизи Липовой рощи и Живописной бухты, а также крупных инфраструктурных объектов.