Строительная готовность административного здания в Кашире составляет 70%

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Строительство административно-делового центра продолжается на ул. 1-я Дзержинская в г.о Кашира. Общая стройготовность объекта составляет 70%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области.

«На объекте задействовано 138 человек рабочих, 11 ИТР и 14 единиц техники. Ведутся фасадные, кровельные работы, монтаж наружного электроснабжения, устройство внутренних инженерных сетей, отделочные работы. Стройготовность составляет 70%», — уточняется в сообщении.

Согласно проекту, здание рассчитано на 350 посещений в смену. Административный корпус состоит из обособленных функциональных блоков. Основная задача функциональной компоновки — четкое разграничение помещений дежурных служб, административных, подсобных, хозяйственных и вспомогательных помещений.

На прилегающей территории выполняется комплексное благоустройство и озеленение, ведется обустройство парковочного пространства.

Завершить все работы и получить разрешение на ввод в эксплуатацию планируется до конца декабря 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.