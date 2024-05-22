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Строители завершают возведение третьего этажа детсада на 320 детей в Химках

В мкр Новогорск-Планерное в Химках продолжается строительство детского сада для 320 малышей. Подрядчик завершает возведение третьего этажа детского сада, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Работы проводят в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«На площадке 26 рабочих и 2 единицы. Подрядчик выполняет монолитные работы на уровне 3 этажа здания, устройство наружных инженерных сетей, установку окон и внутреннюю отделку помещений», — добавили в министерстве.

Общая площадь здания составит 4,8 тыс. кв. метров. Помимо групповых ячеек, в здании будут кабинеты для развивающих занятий, музыкальные и физкультурные залы.

На территории оборудуют игровые и спортивные площадки, а возле входа будет площадка с навесом для хранения колясок и санок.

Детский сад откроет свои двери для малышей 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.