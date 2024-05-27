Строители завершают устройство котлована детского сада в ЖК «Зеленые Аллеи» в Ленинском округе

В ЖК «Зеленые Аллеи» подмосковного Ленинского округа продолжается строительство детского сада на 155 мест, на строительной площадке завершают работы по устройству котлована, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«На данный момент завершен подготовительный этап строительства, котлован почти готов, далее приступим к фундаментным работам», — приводятся в сообщении слова заместителя директора по строительству компании-застройщика Дмитрия Ефремова.

Здание будет трехэтажным, его возводят по современным технологиям. Дошкольное учреждение оборудуют мебелью и пищевым блоком, помещения в здании будут адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья, на территории детского сада разместят теневые навесы, площадки для игр и спорта.

Строительство дошкольного образовательного учреждения планируют завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.