Строители начали отделочные работы в ходе капремонта школы № 27 в Щелкове

В селе Трубино, стр. 42, городского округа Щелково продолжаются работы по капитальному ремонту первого корпуса средней школы № 27. В настоящее время определен подрядчик завершил демонтажные работы, приступил к отделочным, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

В ходе капитального ремонта в школе обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы будут проведены во всех учебных классах, пищеблоке, библиотеке, современным оборудованием будут оснащены лаборатории, мастерские. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию ждут работы по благоустройству.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Открыть обновленное здание средней школы планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.