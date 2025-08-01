Столица выставила на торги право аренды помещения в усадьбе XIX века

Москва выставила на торги право аренды крупного помещения в Басманном районе. Оно расположено в историческом здании, являющемся объектом культурного наследия регионального значения. Победитель торгов сможет открыть здесь практически любой вид бизнеса. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«За последние три с половиной года Москва реализовала на торгах почти 100 объектов культурного наследия, и это очень позитивная тенденция, позволяющая городу сохранять исторические здания и помещения, а предпринимателям — выгодно использовать памятники архитектуры для воплощения своих бизнес-идей. Помещение в Басманном районе имеет площадь 466,4 квадратного метра. Оно находится в здании городской усадьбы Юлии Крестовниковой — представительницы династии купцов Морозовых. Назначение объекта — свободное, а срок его аренды составит 10 лет с даты подписания договора», — рассказал Кирилл Пуртов.

Усадьба была построена в 1810 году и находится по адресу: Покровский бульвар, дом 12, строение 1. Помещение расположено на втором этаже здания. Оно подключено к электричеству, водоснабжению и канализации. Все работы здесь должны быть согласованы с департаментом культурного наследия города Москвы.

Прием заявок на участие в торгах завершится 18 августа, а аукцион пройдет 21 августа на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» публикуется информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».