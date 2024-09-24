сегодня в 16:43

Столица выставила на торги нежилое помещение в Парке Горького

Предприниматели смогут арендовать у Москвы складское помещение в центре города, передает пресс-служба столичного Департамента по конкурентной политике.

Объект расположен по адресу: ул. Крымский Вал, д. 9, строение 24.

«Здание находится в Парке Горького в шаговой доступности от метро Октябрьская. Его площадь составляет 170 кв. м. Объект имеет складское назначение. С победителем торгов будет подписан договор аренды сроком на один год», — уточнили в пресс-службе.

Помещение уже подключено к основным коммуникациям — электричеству, канализации и водоснабжению.

Стоимость данного объекта будет определена в ходе открытого аукциона в электронной форме, который состоится 26 сентября. Для участия в торгах понадобится регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Город регулярно выставляет на торги объекты для коммерческого использования.

Как сообщил ранее Сергей Собянин, с 2014 года продажи городской недвижимости выросли в 13 раз.