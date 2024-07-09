Столица реализовала на торгах более 300 нестационарных торговых объектов

В период с января по май 2024 года в Москве на торгах реализовали свыше 300 нестационарных торговых объектов. Об этом сообщила заммэра столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«За первые 5 месяцев этого года на городских торгах реализовано 363 нестационарных торговых объекта. Для сравнения: в январе — мае прошлого года торги состоялись по 114 объектам. Самыми популярными у предпринимателей стали киоски и павильоны: с начала года на торгах реализовано 153 таких НТО, а на каждый лот в среднем претендовало два участника», — сказала Багреева.

Благодаря участию в столичных аукционах по нестационарным объектам малый бизнес может получить большие возможности для развития. С победителями город заключает договоры о передаче готовых объектов в пользование или о выделении участков для их размещения. В павильонах и киосках предприниматели открывают елочные базы и бахчевые развалы, тележки с напитками, кукурузой и мороженым, постаматы для выдачи интернет-заказов, вендинговые автоматы, пункты проката спортивного инвентаря, магазины и кафе.

По словам руководителя департамента по конкурентной политике столицы Кирилла Пуртова, большую часть объектов в течение 5 месяцев реализовали в центре Москвы, где прошли аукционы по 80 лотам.

«На западе столицы был выставлен 61 НТО, на юге — 53, на востоке — 47, на юго-западе — 37. Еще по 19 объектов город реализовал в Юго-Восточном и Северо-Восточном административных округах, 18 — в Северо-Западном, 15 — в ТиНАО, 11 — в САО и три — в Зеленограде», — пояснил Пуртов.

Москва — город, развивающий предпринимательство. В столице на аукционы выставляют разнообразное имущество, а витриной лотов является инвестпортал Москвы. Раздел«Имущество от города» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию, фотографии. Предлагаются нестационарные торговые объекты в общественных местах, участки для возведения коммерческой недвижимости, помещения и здания для развития бизнеса. В городских торгах можно участвовать дистанционно — всю процедуру проводят в онлайн-режиме.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».