Столичные предприниматели могут купить помещение в районе Соколиная гора

Москва выставила на продажу нежилое помещение , которое располагается на первом этаже здания на востоке города в районе Соколиная гора. Объект площадью 139,8 кв. м расположен по адресу: улица Фортунатовская, д 27А, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике Москвы.

«Представленный объект расположен в многоэтажном жилом доме в районе с развитой инфраструктурой в пешей доступности от метро „Партизанская“. Помещение имеет свободное функциональное назначение, поэтому победитель торгов сможет открыть в нем магазин, аптеку, культурно-досуговое учреждение, пункт выдачи заказов или другое предприятие сферы услуг», — рассказали в пресс-службе.

Коммерческие объекты, располагающиеся на первых этажах, являются востребованными у московских предпринимателей. В первом полугодии текущего года на торгах реализовали более 1,1 тыс. таких лотов.

Объект в районе Соколиная гора отличается наличием отдельного входа с улицы, кабинетов площадью 19,1 и 10,9 кв. м, санузла, подсобных и других помещений.

Заявки принимают до 19 ноября включительно. Стоимость объекта определят во время открытого аукциона 28 ноября. Чтобы участвовать в торгах, необходимы усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг».

Столица активно выставляет на аукционы коммерческие объекты. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 2014 года продажи недвижимости города увеличились в 13 раз. На аукционах продают и сдают в аренду коммерческие помещения, здания, машино-места, участки под возведение частных домов или землю для магазинов, ресторанов, кафе и домов быта. Также предлагают и нестационарные объекты торговли.

Москва — город, развивающий предпринимательство. В столице на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является инвестпортал Москвы. Раздел «Имущество от города» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии. Также сервис позволяет совершать 3D-туры по объектам. В городских торгах можно участвовать и дистанционно — процедура проходит в онлайн-режиме.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика». Подробности о данном и других нацпроектах, которые реализуются в столице, можно узнать по ссылке.