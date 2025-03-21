Столичные предприниматели могут купить на торгах помещение в Алексеевском районе

Город выставил на торги нежилое помещение медицинского назначения в районе Алексеевский. Об этом сообщил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Столица регулярно выставляет на торги коммерческую недвижимость для разных бизнес-проектов. Представленный объект площадью 267,9 квадратного метра находится на первом этаже жилого дома по адресу: Маломосковская улица, дом 4, недалеко от станции метро „Алексеевская“. Победитель торгов сможет открыть здесь медицинский центр, стоматологию, диагностическое или реабилитационное учреждение. Новый владелец будет определен в ходе открытого аукциона в электронной форме, который состоится 15 апреля», — отметил Пуртов.

Помещение имеет отдельный вход и подключено к основным коммуникациям: электричеству, водоснабжению и канализации. Покупатель обязан сохранить медицинское назначение объекта в течение трех месяцев после оформления права собственности.

Заявки принимают до 3 апреля, а торги пройдут на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия необходимы усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на платформе.

Москва — город, развивающий предпринимательство. В столице на торги выставляют различное имущество, витриной которого является столичный Инвестиционный портал. Раздел «Имущество от города» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии. Также сервис позволяет совершать 3D-туры по объектам. В городских торгах можно участвовать дистанционно — процедура проходит онлайн.