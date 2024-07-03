Столичные новостройки ежемесячно будут дорожать в среднем на 0,5-1,5% - эксперт

Эксперт рассказал про темп подорожания новостроек в столице до конца 2024 года

Во второй половине 2024 года столичные новостройки ежемесячно в среднем будут дорожать примерно на 0,5-1,5%, сообщил РИАМО руководитель департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Роман Поручик.

«Предполагаю, что ситуация с ценами на первичном рынке Москвы и Подмосковья во второй половине 2024 года будет развиваться разнонаправленно. Сначала, сразу после первого июля, когда окончательно перестанет работать программа льготной ипотеки, нас ожидает небольшой по времени период стагнации и корректировки цен. Затем новостройки начнут медленно дорожать, в среднем в зависимости от стадии строительства примерно на 0,5-1,5% в месяц», – сказал Поручик.

Он добавил, что к концу года они прибавят в цене на 3-5%. В отдельных проектах рост цен может быть до 10%.

«Больше будут дорожать новостройки на старте продаж при условии выхода на рынок с хорошими ценами и хорошим проектом. ЖК, находящиеся на более высокой стадии готовности, могут дорожать меньше, так как их стоимость, как правило, уже соответствует рыночной в данной локации», – рассказал специалист.

Поручик предположил, что совсем скоро появится немало новых инструментов стимулирования продаж на первичном рынке от застройщиков и банков.

«По формату это могут быть рассрочки, отсрочки на выплату первоначального взноса, фиксированные ипотечные ставки до 10% на 2-3 года кредита до момента возможного снижения ключевой ставки. Все это поможет сохранить спрос на новые квартиры», – отметил эксперт.

На его взгляд, стимулировать спрос могли бы новые реально работоспособные программы трейд-ин на первичном рынке. В настоящий момент такие программы существуют, но их условия нельзя назвать интересными для покупателей.

«Многие застройщики при оценке квартиры закладывают прибыль и возможные риски на уровне 30% от рыночной стоимости объекта, что делает такой инструмент невыгодным. При правильной оценке рынка и профессиональном подходе к реализации объекта недвижимости, можно работать в рамках 7-12% маржинальной прибыли», – резюмировал специалист.

Он заключил, что это позволит сильно увеличить количество подобных сделок и начать зарабатывать на данном сегменте, а не проводить единичные операции с комиссией в 20-25%.