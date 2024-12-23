Стоимость офисов в бизнес-центре Rublevo Business Park на МКАД выросла на 30%

Стоимость офисных помещений в бизнес-центре класса А Rublevo Business Park , расположенном на МКАД в районе Мякинино, увеличилась на 30% за год и в ноябре 2024 года составила 260 тыс. рублей за 1 кв. м, сообщает пресс-служба бизнес-центра.

Согласно прогнозам аналитиков, после ввода проекта в эксплуатацию средняя стоимость 1 кв. м составит 300 тыс. рублей.

В этом году средняя площадь приобретенного лота увеличилась на 30%, по сравнению с предыдущим годом, и достигла 130 кв. м.

«80% сделок в нашем бизнес-центре заключаются с конечными пользователями — компаниями, которые приобретают офис для себя. Их главные цели — объединить всех сотрудников, работающих в разных бизнес-центрах, в одном месте и улучшить условия работы для своей команды, переехав из бизнес-центра класса B. Еще 20% покупателей — это инвесторы, которые приобретают лоты для перепродажи или сдачи в аренду», — поделился коммерческий директор Rublevo Business Park Никита Константинов.

Всего в бизнес-центре предусмотрено строительство двух башен — А и В, которые будут соединены трехуровневым подземным паркингом и торговой галереей площадью 5,5 тысячи кв. м.

В настоящее время в бизнес-центре класса А Rublevo Business Park подходят к завершению монолитные работы. На начало декабря они завершены на 98,2%. Также на финальном этапе находятся работы по кладке наружных стен и внутренних перегородок в подземной части, они выполнены на 93% и 98% соответственно.

Кроме того, продолжаются работы по остеклению и облицовке фасадов двух башен комплекса. К концу года остекление установлено на 70%, утепление и облицовка фасадов камнем — на 32%.

Rublevo Business Park — это строящийся бизнес-центр класса А, расположенный в районе Мякинино.

Общая площадь бизнес-центра составляет 115 тыс. кв. м. Из них 5,5 тыс. кв. м занимает торговая галерея, а 62 тыс. кв. м — офисные блоки со свободной планировкой.

В 500 метрах от Rublevo Business Park в настоящее время строится станция метро «Липовая роща» новой Рублево-Архангельской линии.