Старую теплосеть перекладывают в округе Клин

В городском округе Клин ведется большая работа по перекладке старых тепловых сетей на новые. В среду масштабные работы идут в шестом микрорайоне Клина. Здесь меняют участок старой теплосети от котельной № 55 по ул. Чернышевского до Ленинградского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Протяженность линии 440 м, но новую трассу прокладывают в трехтрубном исполнении, а это уже 2 152 п.м новых линий. Старые трубы лежат тут же рядом, они проржавели и стали хрупкими как решето. Новые — в пенополиуретановой оболочке, им не страшная коррозия. По ним в дома жителей микрорайона пойдет горячая вода, а зимой — отопление. Работы здесь ведутся с июня текущего года. Сейчас, когда котельная остановлена на планово-предупредительные работы, специалисты спешат сделать, так называемые врезки и переподключения.

Подрядная организация: ООО «Трасстрой». Работы проводятся в рамках дополнительной ремонтной программы на 2025 год компании «Газпром теплоэнерго Московская область» Клинский филиал.

«Эта теплосеть не менялась с момента своей укладки, то есть с прошлого столетия. И конечно мы ожидаем получить в результате этой большой работы нормативное водообеспечение жителей, поддержание необходимого температурного режима. Мы также проконтролируем, чтобы благоустройство территории было восстановлено сразу после завершения работ», — сказала глава округа Клин Алена Сокольская, которая сегодня лично побывала на месте проведения работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.

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