Стартовало возведение первого этажа поликлиники в поселке Октябрьский в Люберцах

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы продолжается строительство поликлиники на 500 посещений смешанного типа. Полностью выполнен технический этаж здания. Строители вышли на нулевой цикл и уже приступили к возведению вертикальных конструкций первого этажа, сообщили в Люберецкой областной больнице, передает пресс-служба администрации городского округа.

Строительство новой поликлиники ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена».

«Сейчас армируется лестничная клетка и стены под заливку бетона, часть перекрытия первого этажа уже сделана. В целом выполнено около 20% работ по проекту новой поликлиники», — отметил старший прораб генподрядной организации Алексей Жур.

К концу лета строители планируют возвести все пять этажей, каждый из которых занимает 2100 квадратных метров, и затем заниматься кирпичной кладкой, утеплением фасада, внутренней и внешней отделкой здания.

Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену, она будет обслуживать 40 тысяч людей. В состав медучреждения войдут: отделение медицинской профилактики, педиатрия, рентген-диагностика, стоматология, эндоскопия, дневной стационар, женская консультация, водолечебница и другие подразделения. Закончить работы планируется летом 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.