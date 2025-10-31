Стартовали отделочные работы в корпусе № 1 спортшколы «Феникс» в Орехово-Зуеве

На улице Калинина, 12, города Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа начались работы по капитальному ремонту спортивного корпуса № 1 спортивной школы «Феникс». Подрядчик приступил к отделочным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

«В настоящий момент на объекте работают 65 человек, 4 единицы техники. Строители более чем на половину завершили демонтажные работы, приступили к общестроительным и отделочным работам, также ведут ремонт кровли», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В рамках капремонта подрядчик заменит кровлю, все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, проведет фасадные работы, установит системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут благоустройство прилегающей территории. Обновленный «Феникс» ждет поставка новой мебели и спортинвентаря.

«Феникс» — это единственный доступный спортивный объект в микрорайоне ЛиАЗ, в котором имеют возможность заниматься спортом жители микрорайона. Спорткомплекс состоит из стадиона и двух зданий — бассейна и здания игровых видов спорта. Это сооружение 70-х годов постройки и требует капитального ремонта.

Завершить капремонт планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.