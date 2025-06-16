Стартовал Всероссийский конкурс #СпросиСтроителя для детей и молодежи

Общественный совет при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ при поддержке Минстроя России объявляет о начале ежегодного конкурса #СпросиСтроителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Конкурс на лучший вопрос о строительстве и отраслевых специальностях проводится в восьмой раз в рамках реализации проекта популяризации строительных специальностей «Я-строитель будущего!» и включен в план мероприятий, проводимых в соответствии с указом президента РФ в рамках Десятилетия детства в РФ.

По итогам конкурса на лучшие вопросы ответят глава Минстроя России Ирек Файзуллин и Председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин. Цель конкурса — популяризация строительных специальностей среди детей и молодежи.

В конкурсе могут принять участие дети и молодежь в возрасте от 6 до 17 лет.

Для участия в конкурсе принимаются текстовые и видео-вопросы.

Работы оценивают по следующим номинациям:

самый оригинальный текстовый вопрос;

самый оригинальный видео-вопрос;

лучший вопрос об истории строительства.

Видео-вопрос может быть создан с помощью бесплатного интернет-сервиса по созданию мультфильмов на тему строительства и ЖКХ «ЖЭКА-МУЛЬТ» (https://mult.igra-jeka.ru), разработанного специалистами фонда развития территорий и являющегося частью проекта «Я-Строитель Будущего!» Общественного совета при Минстрое России.

Подведение итогов конкурса состоится в августе 2025 года. Победители примут участие в торжественной церемонии награждения в рамках празднования Дня строителя-2025.

По итогам конкурса будет обновлен состав Детского Совета при Общественном совете при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а победители в возрасте от 14 лет рекомендованы в состав Юношеского Совета при Общественном совете при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Подробнее на официальном сайте конкурса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.