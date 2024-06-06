Стартовал прием заявок на конкурс «Московская реставрация»

Подать заявку на участие в «Московской реставрации» можно до конца сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация». По словам градоначальника, конкурс является одним из наиболее важных событий своей сферы, сообщает «Вечерняя Москва».

Участие в «Московской реставрации» могут принять юрлица и граждане, которые закончили восстановление культурных объектов города в 2023–2024 годах. Оценивать участников предстоит жюри — эксперты изучат как итоги реставрации, так и интеграцию объекта в жизнь столицы.

«Благодаря конкурсу развиваются традиции столичной школы реставрации и привлекается внимание к памятникам истории и культуры», — говорится в посте в Telegram-канале Собянина.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до конца сентября 2024 года. Это необходимо сделать на сайте mos.ru, добавил глава Москвы.