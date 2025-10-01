Стартовал капремонт школы № 18 в Балашихе

«Школу № 18 ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к работам по капительному ремонту. Строители подрядной организации ООО «Монат Групп» ведут демонтажные работы внутри здания и на кровле. На объекте работают более 20 человек», — говорится в сообщении.

В здании площадью 6 717,6 кв. м запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Также в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленное учебное здание планируют 1 сентября 2026 года.

Как сообщалось, работы в учреждении образования, основанном в 1968 году, проведут за счет средств регионального бюджета по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Школа рассчитана на 550 учащихся.

К 1 сентября 2026 года в Подмосковье предусмотрен капитальный ремонт 47 школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.