Стартовал капремонт поселковой школы в округе Химки

сегодня в 18:15

«Школу на улице Гаражная в поселке Лунево городского округа Химки ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к работам по капительному ремонту. Строители подрядной организации ООО «РСПК» ведут демонтажные работы. На объекте работают больше 10 человек», — говорится в сообщении.

В здании площадью 8 628,2 кв. м запланированы фасадные и кровельные работы, обновление входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей, проведение внутренних отделочных работ. Также в рамках ремонта закупят новую мебель и оборудование. Здание школы рассчитано на 800 учеников.

Модернизация здания школы сделает ее современным, комфортным и безопасным образовательным пространством. Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.

Работы в учреждении образования, основанном в 1992 году, проведут за счет средств регионального бюджета по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.