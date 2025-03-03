Стартовал капремонт Орехово-Зуевского железнодорожного техникума

Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В. И. Бондаренко, готовящий кадры для предприятий округа и всего Подмосковья, проходит масштабную модернизацию. В прошлом году два корпуса техникума были включены в программу капитального ремонта в рамках президентского проекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас строители сосредоточены на ремонте производственных мастерских, площадь которых превышает 2,5 тыс. кв. м. Помимо этого для техникума закупят новое учебное оборудование и мебель, а также благоустроят прилегающую территорию.

Открытие обновленных корпусов запланировано на 1 сентября 2025 года.

Учебное заведение активно участвует в реализации федерального проекта «Профессионалитет», что позволяет готовить специалистов, востребованных на современном рынке труда.

Техникум продолжает укреплять свою материально-техническую базу, чтобы обеспечить студентам комфортные условия для обучения и практической подготовки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.

Также глава региона отметил, что с начала нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тыс. учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.