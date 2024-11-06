Стартовал капремонт Голицынской школы № 1 в Одинцовском округе

сегодня в 15:30

Начались работы по капитальному ремонту корпуса Голицынской СОШ № 1 на Пролетарском проспекте, дом № 50А. Подрядчик ведет демонтаж внутренних конструкций, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы проведут в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.

«Подрядчик вышел на площадку и приступил к работам по демонтажу внутренних конструкций», — говорится в сообщении.

В здании площадью 4 385,2 кв. метров планируется провести ремонт фасада, входной группы, замену кровли и всех инженерных систем, а также отделку помещений. В классы поставят новые мебель и оборудование. На прилегающей территории проведут благоустройство.

На время ремонта дети распределены в ближайшие образовательные учреждения. Открыть обновленную школу планируется 1 сентября 2025 года.

Отмечается, что всего в Подмосковье к началу следующего учебного года будет проведен капитальный ремонт 56 школ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.