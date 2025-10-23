Старосты сел Подмосковья считаются опорой местного самоуправления и доверия жителей

Сельские старосты Московской области — это люди, которые с душой и ответственностью служат своим землякам, объединяют сообщества и помогают власти быть ближе к людям. Их труд — это ежедневная забота о благоустройстве, социальной поддержке, сохранении традиций и развитии местных территорий. Об этом сообщает пресс-служба Минтерполитики региона.

Инициатива чествования людей, представляющих интересы своих сел и деревень, родилась в городском округе Ступино. Именно совет депутатов округа выступил с предложением о внесении изменений в областной закон о праздничных днях и памятных датах Московской области, чтобы отметить вклад сельских старост на региональном уровне.

2025 год стал для Ассоциации старост Московской области временем активного развития и ощутимых результатов.

За этот период:

сформировано 21 первичное отделение ассоциации;

проведено более 150 встреч и выездных администраций;

охвачено свыше 500 тыс. жителей региона;

активно развивается цифровое пространство взаимодействия старост и органов власти.

Благодаря активности, инициативности и лидерству, институт сельских старост превращается в настоящую опору местного самоуправления — источник доверия, участия и реальных изменений в жизни подмосковных территорий.

Ассоциация и министерство территориальной политики Московской области продолжают совместную работу по укреплению этого института. Развиваются современные формы взаимодействия: внедряется личный кабинет старосты на платформе «Добродел», создаются цифровые сервисы и чат-бот Ассоциации, позволяющие оперативно решать вопросы жителей.

Министерство территориальной политики выражает искреннюю благодарность сельским старостам за вовлеченность, доброту и любовь к родной земле.

Пусть ваша работа всегда находит отклик и благодарность, пусть жители чувствуют вашу поддержку, а вы — их доверие и уважение.

Желаем здоровья, сил, терпения и радости от добрых дел во благо своих деревень и поселений.

