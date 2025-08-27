сегодня в 18:17

Старое общежитие в Лобне переделают в современную гостиницу

В Лобне стартовал проект реконструкции общежития на улице 40 лет Октября в современную гостиницу. Здание передано в аренду ООО «ЕВРО РЕЗОРТС» по программе поддержки малого и среднего бизнеса без проведения торгов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект предусматривает создание 70 номеров различных категорий, строительство ресторана и веранды, а также полное обновление инженерных коммуникаций.

Подключение электроэнергии уже обеспечила АО «Мособлэнерго», ведутся работы по подводу газа, тепла и водоснабжения.

«Наш город, расположенный рядом с аэропортом Шереметьево, остро нуждается в современных гостиницах. Мы решили эту проблему, дав старт масштабному проекту», — отметила глава Лобни Анна Кротова.

Ожидается, что реконструкция здания займет полтора года.

Для бизнеса Подмосковья работает инвестиционный портал Московской области, где собраны меры поддержки, полезные сервисы и необходимая информация для открытия и развития бизнеса в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.