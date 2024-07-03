Станислав Каторов проверил строительство школ в Ленинском округе

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов проверил ход строительства школ в ЖК «Южная Битца» на 1550 мест и в селе Ермолино на 1100 мест в Ленинском городском округе. Оба объекта возводятся за счет бюджетных источников финансирования, сообщила пресс-служба администрации округа.

«Школу в Битце строим в рамках нацпроекта „Образование“, откроем ее уже 1 сентября этого года. Работы идут в соответствии с графиком, объект в высокой степени готовности — 75%. Фактически осталось завершить внутреннюю отделку и привести в порядок территорию. Ввод в эксплуатацию планируем в августе, чтобы до начала учебного года успеть передать здание в муниципалитет», — сказал Станислав Каторов.

Здание школы — четырехэтажное, в форме пятиугольника. Здесь будет блок начальных классов на 600 детей с отдельным входим и собственным спортзалом, а также модуль основной школы и блок общешкольного центра.

«Школа в Ермолино строится с опережением графика — готовность уже почти 70%. Плановый срок ввода — середина следующего года, открытие — к 1 сентября 2025 года. Но ввиду того, что это учреждение давно ждут жители, ввиду высокой социальной значимости объекта, планируем достроить его до конца 2024 года, а открыть — в начале следующего», — отметил Каторов.

На объекте выполнены монолитные, отделочные и кровельные работы, устройство фасада, подрядчик приступает к благоустройству прилегающей территории, закупке оборудования и мебели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.