Стало известно, в каких городах России подешевели квартиры на «вторичке»

В январе активность на вторичном рынке жилья была достаточно низкой. После длительных новогодних праздников цены начала слегка корректироваться: в тех местах, где они были завышены в конце прошлого года, наблюдался спад, а в тех, где они оказались заниженными, — выравнивание. В целом стоимость недвижимости выросла в большинстве крупных российских городов, сообщает сайт MK.Ru .

По данным гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, квадратный метр «вторички» подорожал в 47 из 70 исследованных городов, в 20 — упал в цене, а в 3 остался без изменений. Значительный рост цен зафиксирован в Курске (+6,1%), Калуге, Владивостоке, Ижевске (+2,1%) и Саранске (+1,8%). В то же время снижение цен наблюдалось в Якутске (-1,9%), Кирове (-1,6%), Краснодаре (-1%), Ленобласти и Ростове-на-Дону (-0,9%).

Стоимость «квадрата» в Москве выросла на 1% и теперь составляет 353,4 тыс. рублей. В Подмосковье цена поднялась до 154,2 тыс. рублей (увеличение на 0,7%), а в Санкт-Петербурге она достигла 209,2 тыс. рублей (также увеличение на 0,7%). В среднем по РФ цена за квадратный метр жилой недвижимости выросла на 0,4%, составив 118,3 тыс. рублей.

По мнению руководителя АЦ «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олега Репченко, наибольшее повышение цен было зафиксировано в бюджетных сегментах жилья. Нестабильность в экономике также способствовала переходу покупателей с рынка дорогих новостроек на вторичный. Цены на квартиры продолжали расти в 49 городах, а в 21 снизились.

Как заявил эксперт, наибольшее подорожание отмечается в таких городах, как Курск (+5,9%), Калуга (+5,8%), Калининград (+3,9%), Ижевск (+3,6%) и Магнитогорск (+3,3%), а снижение стоимости — во Владивостоке (-2,2%), Кирове (-1,4%), Нижнем Новгороде (-0,8%), Уфе (-0,6%) и Ярославле (-0,6%).

В Москве цена на квартиры выросла на 1,7%, достигнув 21,21 млн рублей, в округах Подмосковья — на 1,3%, составив 8,6 млн рублей, а в Санкт-Петербурге — на 1,1%, теперь она составляет 11,9 млн рублей. В среднем по всем городам вторичный рынок жилой недвижимости увеличился в цене на 1%, и теперь средняя стоимость недвижимости составляет 6,4 млн рублей, заключил Репченко.