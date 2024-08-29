Стало известно, сколько стоит самый дешевый офис в столице

Стоимость самого бюджетного офисного помещения в столице составляет всего 1,7 млн рублей, а самого дорогого — около 9,5 млрд рублей, сообщила РИАМО руководитель офисного департамента агентства коммерческой недвижимости Invest7 Ксения Харкевич.

Самый дешевый офис

«Лидером среди бюджетных вариантов стало офисное помещение площадью 8,3 кв. м, расположенное на 4 этаже бизнес-центра класса C „Компрессор“. Помещение без окна, но в нем выполнен ремонт и завезена мебель, поэтому оно может быть сразу использовано. Стоимость лота — 1,7 млн рублей или 204,8 тыс. за кв. м», — сказала Харкевич.

Она добавила, что чуть дороже, в 1,799 млн рублей, обойдется офисное помещение площадью 9 кв. м также без окна, расположенное на первом этаже 4-этажного административного здания с охраной и видеонаблюдением.

«Объект находится в районе Лефортово на улице Боровая в 10 минутах ходьбы до станции метро. По мнению продавца, может быть использован под офис, кол-центр или интернет-магазин», — уточнила эксперт.

Харкевич рассказала, что за 1,8 млн рублей можно стать собственником офиса площадью 8 кв. м на 2 этаже бизнес-центра на Авиамоторной улице в том же районе Лефортово. Сам БЦ находится в шаговой доступности от станции метро «Авиамоторная» и станции МЦК «Нижегородская».

Самый дорогой офис

Самый дорогой доступный в открытой продаже свободный офис оценивается в 9,5 млрд рублей, отметила Харкевич.

«С таким бюджетом можно приобрести офисное здание класса A в Хамовниках в бизнес-центре на Смоленском бульваре. Объект, сданный в эксплуатацию в 2021 году, состоит из 2 объединенных корпусов, полезная площадь первого — 5,2 тыс. кв. м, второго — 10,1 тыс. кв. м», — рассказала Харкевич.

Она добавила, что объект продается в состоянии «под отделку». С учетом месторасположения и площади подойдет для размещения штаб-квартиры крупной холдинговой структуры.

«Второй в списке самых дорогих офисов Москвы — объект за 9,01 млрд рублей. Это новый строящийся бизнес-центр класса A общей площадью 25,8 тыс. кв. м, расположенный в районе Филевский Парк в рамках делового квартала „Большой Сити“», — сказала эксперт.

Харкевич отметила, что за 8,5 млрд можно приобрести офисное помещение в активно застраиваемом районе возле станции метро «Технопарк». За такую цену предлагают 15-этажный бизнес-центр класса A общей площадью 35,9 тыс. кв. м. Здание имеет 6 отдельных входных групп, панорамное остекление, зону разгрузки/погрузки, паркинг, столовую. Оно введено в эксплуатацию чуть менее года назад.

«Столичный рынок офисной недвижимости очень большой и разнообразный. Он представлен достаточно большим объемом морально устаревших объектов и новых современных бизнес-центров. При этом спрос на качественные современные помещения только растет. Такие объекты довольно быстро заполняются. В то же время к устаревшим зданиям и помещениям, которые все меньше соответствуют потребностям современных компаний, интерес со стороны арендаторов и покупателей снижается», — резюмировала специалист.