Стало известно, сколько россиян не могут позволить себе покупку квартиры

Согласно результатам опроса Level Group, каждый четвертый россиянин (около 26%) в браке проживает в съемной квартире, сообщает Газета.ru .

Из них 36% опрошенных тратят на аренду крыши над головой около 20-30% от семейного бюджета, каждый четвертый — 10-20% от доходов, 17% — меньше 10%, 12% россиян — 30-40% дохода, только 8% опрошенных — больше 50% от бюджета.

12% пар, снимающих квартиру, находятся в ожидании ключей от собственного жилья, приобретенного в ипотеку или за наличные. 30% заявили о том, что в будущем смогут позволить себе приобрести собственность. Еще 24% планируют покупку квартиры за наличные, столько же респондентов — в ипотеку. Однако 48% россиян пока даже не начали откладывать деньги на такую покупку.

Другие 29% пар живут в квартирах родителей, 23% признались, что живут в квартире, полученной по наследству от родственников. 16% респондентов проживают в квартире в ипотеку. Наконец, только 6% живут в собственной квартире, купленной за наличные.