Стало известно, почему в России могут повысить налог для владельцев трех квартир

В России обсуждают повышение налога на имущество для владельцев трех и более квартир с высокой суммарной стоимостью. Мера направлена на вывод арендного жилья из «серой» зоны, сообщает АБН24 .

«Активная покупка инвестиционных квартир в 2020–2022 годах стала заметной тенденцией: многие приобретали жилье для детей или как накопительный капитал на пенсию. По данным ипотечных программ, встречались случаи, когда один человек оформлял сразу пять, шесть или даже семь кредитов для покупки квартир, формируя тем самым потенциальный капитал на будущее. Сейчас значительная часть этих объектов сдается в аренду в «серую» недвижимость, что и стало одной из причин обсуждения введения повышающего коэффициента», — пояснила Семко.

По ее словам, важно, как новые правила скажутся на тех, кто официально сдает жилье. Налоговый вычет для таких арендодателей может стимулировать легализацию доходов.

«Также остаются вопросы о том, как это повлияет на предпринимателей, официально сдающих жилье. Если будет предусмотрен налоговый вычет для таких арендодателей, это создаст стимул переводить доходы из «серой» зоны в легальную. Такой подход может быть воспринят более спокойно, чем введение дополнительных налогов без компенсации. Особый момент – оформление квартир на близких родственников. С одной стороны, распределение объектов по разным собственникам внутри семьи позволит избежать повышенного налога. С другой – могут возникать юридические и финансовые риски…», — добавила спикер.

