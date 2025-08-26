Стало известно, почему инвесторы вкладываются в недвижимость в Дубае

Инвестиционный эксперт Рустем Есентай объяснил, почему приобретение жилья в Дубае становится все популярнее среди инвесторов. Предприниматель считает, что стабильность экономики ОАЭ и постоянно растущий поток туристов делают местную недвижимость надежным способом сохранения капитала, пишет NEWS.ru .

Есентай отметил, что увеличение туристического потока напрямую влияет на доходность арендного бизнеса в Дубае. В условиях глобальной экономической нестабильности вложения в дубайские квадратные метры рассматриваются как один из самых эффективных инструментов противодействия обесцениванию денежных средств.

Стремительное развитие рынка недвижимости Дубая делает его особенно привлекательным для вложений. Цены на жилье растут быстрее инфляции, что в сочетании со стабильным арендным доходом создает выгодные условия для инвесторов.

Дубай привлекает людей благодаря своему уникальному сочетанию преимуществ: стратегическому положению между Азией, Европой и Африкой, развитой инфраструктуре, безопасности и низкому налогообложению. Этот город стал важным финансовым и логистическим центром. Эксперт отметил, что в Дубай прибывают как профессионалы в поисках работы, так и бизнесмены, переводящие туда свои компании и финансы. Такая тенденция создает стабильный спрос на недвижимость разных ценовых категорий — от премиальных объектов до жилья среднего класса.