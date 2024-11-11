Стало известно о причинах снижения цен на жилье в новостройках

Девелопер Шиферсон: масштабных снижений цен на жилье в новостройках не будет

В России наблюдается снижение цен на жилье в новостройках, что стало актуальным для ряда городов, включая Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Краснодар, Нижний Новгород и Калининград. Причинами этого тренда являются увеличение ключевой процентной ставки, сокращение льготных ипотечных программ и ограниченные финансовые возможности граждан, сообщает газета «Известия» .

По оценкам экспертов, такая динамика может продолжаться от года до полутора, при этом снижение цен может достигнуть 15%. Однако девелоперы не стремятся подтверждать эту тенденцию, опасаясь, что существенное падение цен вызовет у покупателей желание отложить сделки в ожидании еще более выгодных предложений.

В октябре текущего года снижение цен на квартиры в новостройках зафиксировано в нескольких городах: в Сочи — на 1,3%, в Калининграде — на 1%, в Санкт-Петербурге — на 0,9%, в Нижнем Новгороде — на 0,6%, и в Краснодаре — на 0,1%. В частности, в Калининграде наблюдается снижение цен уже четвертый месяц подряд с падением на 5,3% в сентябре.

На вторичном рынке ситуация другая: наблюдается стагнация цен, при этом медианная стоимость одного квадратного метра готового жилья в городах-миллионниках увеличилась на 0,4%.

По словам управляющего партнера девелоперской компании Touch Сергея Шиферсона, пока рано говорить о масштабном снижении цен на строящуюся недвижимость.

«Есть небольшая корректировка стоимости 1 кв. м в сегментах эконом- и комфорт-классов, так как эти категории всегда наиболее чувствительны к любым экономическим колебаниям, особенно к изменению ипотечных ставок и ухудшению условий кредитования», — отметил эксперт.

Генеральный директор строительного холдинга «РСТИ» Алексей Туркин в Москве также предупредил, что высокие ипотечные ставки могут замедлить темпы продаж, что предполагает не такое быстрое восстановление рынка недвижимости.