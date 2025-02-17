Стало известно, насколько у россиян вырос интерес к квартирам в новостройках

В России интерес к новостройкам вырос на 21% за месяц

В январе этого года предложение первичного жилья на платформе «Авито Недвижимость» по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличилось на 39%, а по сравнению с декабрем — на 21%. сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость».

Выбор однокомнатных квартир за год вырос на 44%, студий — на 42%, двухкомнатных — на 36%, трехкомнатных — на 26%. Предложение повысилось в 34 из 42 городов. Больше всего рост отмечен в Ярославле и Воронеже (в 2,9 раза), Калининграде (в 2,6 раза), Казани (в 2,2 раза), Иванове (в 2,1 раза) и Рязани (в 2 раза).

По сравнению с декабрем заметный рост зафиксировали в сегментах трехкомнатных (+29%) и двухкомнатных (+22%) квартир. Также увеличился интерес к жилью в 38 из 42 городов исследования. Особенно выделяются Калуга (+66%), Иваново (+62%), Иркутск (+61%), Омск (+54%), Ульяновск (+47%), Нижний Новгород (+45%) и Владивосток (+44%). В столице спрос повысился на 17%, в Санкт-Петербурге — на 27%.

По сравнению с декабрем минувшего года цены на квартиры в новостройках уменьшились в 10 из 43 городов. В Самаре, Томске, Барнауле, Сочи и Ярославле они снизились на 2%. В Калуге, Твери, Иванове, Кирове и Краснодаре — на 1%.

«Интерес к первичному жилью умеренно растет на протяжении последнего полугодия. Например, в первый месяц 2025 года потенциальные покупатели интересовались новостройками на 10% чаще, чем в начале IV квартала 2024 года», — сказал управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Он уточнил, что сегодняшние значения спроса в стране уступают абсолютным числам января 2024 года, когда многие покупатели могли воспользоваться льготной ипотекой. При этом за счет снижения темпов вывода нового жилья спрос и предложение сейчас приближены к равновесию, а цены — стабильны.

«Год к году средняя стоимость квартиры и квадратного метра на первичном рынке России практически не изменились», — добавил Алексеев.

По итогам прошедшего января дешевле всего можно было приобрести квартиру в новостройке в Ульяновске (5,2 млн рублей), Брянске (5,5 млн рублей), Ярославле и Смоленске (по 5,6 млн рублей), Рязани и Владимире (по 5,7 млн рублей). Самые высокие цены отмечались в Москве (24,5 млн рублей), Сочи (20,1 млн рублей), Казани (11,7 млн рублей) и Петербурге (11,4 млн рублей).