Стало известно, кто в паре чаще уступает при выборе жилья

Опрос: мужчины чаще готовы идти на уступки при выборе жилья, чем женщины

Опрос показал, как сильно партнеры и родители влияют на выбор жилья у молодых россиян. 45% опрошенных мужчин готовы идти на компромисс со вторыми половинками этом вопросе, сообщили РИАМО в пресс-службе девелопера ПИК.

Всего было опрошено 1335 респондентов в возрасте от 18 до 54 лет, которые живут в крупных городах РФ.

Как показало исследование, 58% опрошенных принимают решение о выборе жилья вместе с партнером, 14% полностью доверяют выбор второй половинке, 41% готов поступиться собственными предпочтениями ради партнера.

При этом мужчины и женщины подходят к вопросу по-разному. Мужчины чаще готовы уступить (45%), а среди женщин этот показатель меньше (36%). Но женщины в большей степени готовы соглашаться только на незначительные изменения в выборе (47% против 40% у мужчин).

Также 53% респондентов категорически не допустят вмешательства родителей в выбор жилья, даже если они помогают финансово. 35% россиян готовы учитывать мнение родителей, но не планируют им строго следовать. Если родители участвуют в финансировании покупки, то ситуация немного меняется: 45% готовы прислушаться к их советам, но решение оставят за собой, 24% допускают, что родители могут диктовать условия, 31% уверен, что родители не повлияют на их выбор.

По данным опроса, семьи в РФ постепенно отходят от традиционной модели, когда родители играли ключевую роль в выборе жилья для детей. Сейчас молодые россияне хотят самостоятельности в принятии решений, даже если сталкиваются с финансовыми сложностями.