Стало известно, кто может купить квартиру в новостройке комфорт- и бизнес-класса

39% россиян планируют купить квартиру в новостройке комфорт- и бизнес-класса. Чаще всего (20%) позволить себе такой класс жилья могут представители строительной отрасли, сообщил РИАМО девелопер Level Group после проведения исследования.

В топ-профессий по покупке жилья комфорт- и бизнес-класса вошли также представители банковской и финансовой сферы, заняв второе место после строительной отрасли, таких 15%. Еще 11% — это работники сферы здравоохранения и 9% — IT-специалисты. Среди других сфер: оптовая и розничная торговля (7%), юридические услуги (6%), металлургия (5%), реклама, PR и маркетинг (4%). На другие сферы (связь и коммуникации, фармацевтическая промышленность, дизайн, ювелирное дело, гостиничный бизнес, наука и образование) приходится не более 2% покупателей.

Примечательно, что почти каждый второй (38%) из покупателей занимает позицию рабочего и технического специалиста. Следом за ними идут менеджеры (22%) и руководители (16,5%).

«Мы наблюдаем устойчивый рост престижа рабочих и технических специальностей, равно как и их оплаты труда. Так, согласно данным HH, сварщики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России. Такой скачок оплаты труда произошел преимущественно из-за дефицита кадров на рынке, простимулировав рост интереса к этим специальностям. И сейчас мы видим, как меняется структура покупателей жилья комфорт- и бизнес-класса, где практически половина — рабочие и технические специальности», — комментирует HR-директор Level Group Валентина Романова.

Интересно, что среди причин выбора именно этого типа жилья для 26% решающей является цена, 23% выбирают комфорт- и бизнес-класс из-за наличия большого паркинга, шлагбаумов, видеонаблюдения. Для 18% главным фактором выступает развитая инфраструктура, и еще для такого же количества опрошенных — безопасность и огороженная территория жилого комплекса. Среди других причин — зеленые зоны для прогулок (6%), видовые характеристики (5%) и лучшая инфраструктура (3%).

