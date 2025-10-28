Стало известно, когда окончательно восстановится ипотечный рынок

В III квартале 2025 года на первичном рынке жилой недвижимости в границах старой Москвы количество ипотечных сделок выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИАМО специалисты департамента аналитики и консалтинга компании VSN Group.

Ипотечный рынок в III квартале продемонстрировал тенденцию к восстановлению и устойчивости, особенно в сегменте комфорт/эконом, где изначально доля таких сделок была выше, чем в бизнесе. Больше всего ипотек брали в июле 2025 года — 69%, что на 9% превышает показатели июля 2024 года. В классе бизнес самым «ипотечным» месяцем стал сентябрь — 48% от общего числа по сравнению с 37% годом ранее. Примечательно, что общая доля ипотечных сделок в обоих классах относительно августа 2025 года в сентябре этого года не изменилась и продолжает составлять 60%.

По московским ЖК, в которых не первый год идут продажи, статистика также свидетельствует о том, что в третьем квартале 2025 года ипотеку в целом стали брать чаще. В ряде проектов, по данным VSN Group, прирост составлял почти 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Таким образом, мы наблюдаем оживление рыночной ипотеки. На это повлияло некоторое смягчение кредитно-денежных условий, и позитивным фактором становится продолжающееся снижение ключевой ставки. Однако, на наш взгляд, окончательного восстановления ипотечного рынка не стоит ждать ранее середины 2026 года», — считает генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.