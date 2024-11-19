Стало известно, как сильно увеличился спрос на аренду домов на Новый год в РФ

Суточно.ру и ЮMoney: спрос на аренду домов на Новый год вырос на 40%

Согласно проведенному исследованию, на 40% вырос спрос на аренду домов на новогодние праздники за год. Заметнее всего количество бронирований увеличилось в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Адыгее. Об этом рассказали РИАМО аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру и финтех-компании ЮMoney.

По данным опроса ЮMoney, 31% респондентов проведут новогодние праздники вне своего дома, 4% опрошенных поедут в другую страну, а 60% — останутся дома. Еще 5% опрошенных пока не решили, как проведут праздники. Опрос проводился в октябре 2024 года на сайте ЮMoney. В нем приняли участие 2 тыс. пользователей.

«В последние годы россияне предпочитают даже новогодние праздники проводить недалеко от дома. Об этом свидетельствуют данные ЮKassa», — отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Россияне, которые собираются уезжать из дома на новогодние праздники, начали бронировать жилье и билеты на транспорт еще в октябре. Так, с 20 октября по 4 ноября 2024 года относительно прошлого года обороты московских площадок, продающих билеты на автобусы, выросли в два раза, покупок стало в шесть раз больше, а покупателей — в три раза больше.

Между тем средний чек составил 667 рублей. Это ниже на 59%. Снижение объясняют популярностью поездок в область.

По данным аналитиков Суточно.ру, средняя стоимость аренды домов на эти новогодние каникулы в РФ составляет 15 990 рублей за сутки. По сравнению с прошлым годом прирост составил 2%.

«Средняя длительность аренды составляет трое суток. Самые популярные даты — 30 и 31 декабря», — рассказывает Айрат Мусин, руководитель отдела аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.

Больше всего домов на новогодние праздники бронируют в Московской и Ленинградской областях, а также в Карелии. Также в десятку наиболее востребованных регионов входят Краснодарский край, Адыгея, Ставропольский край и т. д.

Средняя стоимость дома в Подмосковье на эти праздники увечились на 4% и составила 23 640 рублей за сутки. В Ленинградской области ставка составляет 18 670 рублей (+24%), в Краснодарском крае — 14 940 рублей (–11%), в Карелии — 14 600 рублей (+3%), в Адыгее — 11 960 рублей (+7%), в Ставропольском крае — 8 360 рублей (+23%).