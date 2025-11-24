Стало известно, как преобразится колледж «Подмосковье» после ремонта

После капитального ремонта колледж «Подмосковье» в Химках преобразится. Вместо привычных коридоров появится пространство в духе современного техно с эффектной подсветкой, вместо тесных кабинетов — просторные учебные зоны, а рядом — уютные пространства для отдыха, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы проводят более 100 специалистов. Они полностью обновили кровлю и провели перепланировку: теперь кабинетов больше, а помещения — просторнее. Также идет полная замена инженерных сетей (водопровод, канализация, отопление, электрика, вентиляция) по современным стандартам.

Основные строительные работы планируют завершить к концу этого года. Всего в 2026 году в Подмосковье обновят 10 учреждений среднего профессионального образования.

«Подмосковные колледжи сейчас очень востребованы. За последние три года количество заявлений на поступление выросло более, чем в полтора раза. Среднее профессиональное образование в регионе получают 84 тысячи студентов, треть из которых поступили в этом году. Мы знаем, какие профили необходимы в промышленности, транспорте и логистике, инновационных проектах, и стараемся делать так, чтобы ребята учились у опытных наставников, получали современные компетенции», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Колледж «Подмосковье» становится частью большой программы модернизации образования Подмосковья — где комфорт, технологии и эстетика работают на результат.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.