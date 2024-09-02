Стало известно, как обстоят дела на рынке жилья после отмены льготной ипотеки

Российский рынок недвижимости после отмены льготной ипотеки демонстрирует неоднозначные сигналы. С одной стороны, отмечается замедление и даже остановка роста цен, однако значительного снижения не наблюдается. С другой стороны, количество сделок на рынке сократилось почти вдвое, что явно свидетельствует о падении спроса. По оценкам экспертов, сектор недвижимости сейчас находится в состоянии неопределенности, сообщает газета «Известия» .

Темпы увеличения цен на новостройки значительно замедлились, составив лишь 0,4% в июле, после 2 месяцев роста более чем на 1%. Распределение результатов по регионам неравномерно: например, в Уфе стоимость квадратного метра снизилась на 2,2%, в то время как в Воронеже она возросла на 4,1%. В Москве зафиксировано более скромное увеличение — 1,7%.

Одновременно фиксируется значительное падение объема сделок. В крупных городах он снизился на 46,6% в прошлом месяце. В Самаре и Челябинске падение составило 70%. При этом, согласно оценкам Frank RG, объем выданных ипотечных кредитов достиг 348,5 млрд рублей, что на 55,1% ниже уровня июня 2024 года и на 46,7% — июля 2023 года.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов не предполагает, что стоимость недвижимости существенно снизится. Но и повышения цен в ближайшем будущем тоже не стоит ожидать.

По словам директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, девелоперы оказались перед сложным выбором. Некоторые застройщики готовы покрывать процентные ставки из собственных доходов, в то время как другие продолжают включать банковские комиссии в цену своих объектов. На рынке также можно встретить случаи явного демпинга цен, когда квартиры реализуются с фактическим снижением цены на 10–15%.

Сегодня, как отметил эксперт, девелоперы стремятся найти максимально действенные способы для увеличения объемов продаж.