Стало известно, как изменился строительный рынок в России на фоне инфляции

Рынок строительного проектирования в России растет благодаря инфляции и господдержке. В 2024 году выручка достигла 1094,2 млрд рублей. В 2025-м рынок стал стагнировать. Изменения в сотрудничестве архитектурных бюро и девелоперов изучил «ФедералПресс» .

Российский рынок строительного проектирования вырос за последние пять лет. Рост был вызван инфляцией и госпроектами. Потребление услуг проектирования на душу населения увеличилось.

Спад в строительстве негативно влияет на сегмент архитектурных услуг. В 2025 году объемы строительства снизились из-за замедления экономического роста, высоких ставок, дорогих кредитов и уменьшения спроса на недвижимость. В некоторых регионах спад достигает 50-87,7%. От 60 до 70% введенного жилья не продано, а 40% строящейся задерживается.

До 15% девелоперов снижают объемы аутсорсинга в пользу внутренних ресурсов. Мелким и средним компаниям грозит конкуренция. При этом архитектурные бюро выигрывают благодаря опыту с иностранными компаниями. Однако иностранные проектировщики не могут быть полностью заменены из-за дефицита экспертизы и понимания мировых трендов.

Девелоперы в регионах сейчас больше внимания уделяют комфорту и функциональности в жилых объектах. Рынок архитектуры столкнулся с импортозамещением материалов и технологий. Отечественные производители стараются повысить качество продукции, чтобы быть конкурентоспособными.

