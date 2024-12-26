Стало известно, как изменилось поведение покупателей на рынке недвижимости

На сегодняшний день изменился сценарий поведения покупателей на рынке недвижимости: увеличился срок принятия решения о покупке, сообщила РИАМО эксперт по недвижимости, управляющий партнер Delta estate Елена Земцова.

По ее словам, часть клиентов ждет более благоприятных условий на рынке — снижения цен и ипотечных ставок. Это формирует довольно большой пласт отложенного спроса, который так или иначе начнет реализовываться в середине-конце 2025 года либо в начале 2026, отметила эксперт.

Другие подробно изучают рынок, сравнивают цены. Сегодня клиенты перед покупкой посещают большое количество отделов продаж, на первый план выходит умение менеджеров красиво презентовать объект и создать вау-эффект, объяснила Земцова.

«Также значительный процент спроса перераспределился с новостроек в пользу вторичной недвижимости. Особенно это касается массовых сегментов, где покупатели чувствительны к цене и выбирают наиболее выгодное предложение», — добавила эксперт.