Стало известно, сколько москвичи зарабатывают на аренде квартир

Владельцы московской недвижимости, предоставляющие жилье в посуточную аренду, могут получать доход около 140 тысяч рублей ежемесячно. Эксперт по недвижимости Роман Крылов рассказал о формировании цен на посуточное жилье и его отличиях от долгосрочной аренды, сообщает АБН24 .

Москва, будучи густонаселенным мегаполисом, привлекает множество туристов и бизнесменов. В периоды проведения крупных мероприятий, таких как выставки, концерты или спортивные состязания, спрос на посуточную аренду особенно увеличивается. Собственники квартир используют эту возможность для увеличения прибыли, устанавливая повышенные цены.

«Посуточная аренда позволяет удовлетворить краткосрочные потребности арендаторов, таких как путешественники или деловые люди, и готовность платить более высокую цену за комфортное и удобное жилье в центре города. Это формирует ценовую политику на уровне, превышающем долгосрочную аренду», — отметил эксперт.

Однако сдача жилья на короткий срок подразумевает также дополнительные затраты и риски для владельца, включая уборку, оплату коммунальных услуг, поддержание квартиры в надлежащем состоянии, а также возможность нанесения ущерба имуществу арендаторами. Для компенсации этих рисков и покрытия издержек, собственники вынуждены повышать стоимость аренды.

По словам Крылова, те, кто сдают квартиры посуточно, должны учитывать налоговые обязательства и потенциальные изменения в законодательстве, что непосредственно влияет на ценообразование. Владельцы стремятся обезопасить свои интересы, устанавливая соответствующие тарифы, добавил он.

Долгосрочная аренда, напротив, обеспечивает предсказуемый доход с меньшими затратами на обслуживание квартиры, так как арендаторы обычно проживают в ней длительное время. Цены на долгосрочную аренду формируются исходя из более низкого спроса по сравнению с краткосрочной. Следовательно, долгосрочная аренда обходится значительно дешевле в расчете на единицу площади, заключил эксперт.