Стало известно, как часто россияне закрывают ипотеку раньше срока

Наиболее часто (29%) ипотеку полностью погашают через 1/3 от установленного срока. Менее распространено (10%) частичное погашение до достижения половины срока, тогда как 12% заемщиков осуществляют выплату немного позже половины периода.

Примечательно, что около 70% людей изначально намеревались погасить ипотеку досрочно, хотя не были уверены в своих возможностях. 13% участников исследования были уверены в том, что смогут закрыть кредит раньше назначенного времени, в то время как 10% не строили таких планов, но прилагали значительные усилия, чтобы выплатить долг как можно скорее. Лишь 6% признали, что их досрочное закрытие долга произошло случайно. В то же время 48% респондентов смогли завершить выплату ипотечного кредита в установленный срок.

Согласно информации, предоставленной Банком России, в первом квартале 2024 года жители страны досрочно закрыли ипотечные кредиты на сумму 397,4 млрд рублей. В сравнении с тем же периодом 2023 года, этот показатель уменьшился на 10%.

В настоящее время все банки-партнеры Level Group позволяют заемщикам проводить досрочное погашение ипотеки без каких-либо ограничений и штрафов. Каждому заемщику предоставляется возможность самостоятельно выбирать стратегию досрочного погашения, основываясь на размере и сроке своего кредита, отметил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

Россияне поделились, что способствовало досрочной выплате их ипотечных кредитов. В частности, 17% из них направляли на дополнительные взносы все доступные средства, а 16% сообщили, что в этом вопросе им помогли родители. 15% унаследовали капитал, что также послужило поддержкой, в то время как 10% отметили, что после оформления ипотеки стали зарабатывать больше, чем раньше. Кроме того, 30% участников опроса рассказали, что продали другую квартиру, чтобы обеспечить своевременное погашение кредита.