Стало известно, где выбирают жить удаленщики из Москвы

Все больше жителей Москвы, работающих удаленно, ищут уютное жилье вдали от городской суеты. Специалисты из «Группы Родина» провели исследование, чтобы определить, какие факторы имеют наибольшее значение для таких профессионалов при выборе места проживания, а также какие преимущества они наблюдают в жизни в спокойных и зеленых районах, сообщает Сноб .

Пандемия значительно ускорила рост интереса к удаленной работе, что, в свою очередь, отразилось на предпочтениях работников относительно жилья. Около 50% опрошенных считают, что возможность трудиться из дома делает менее важным местоположение квартиры в центре мегаполиса.

По данным исследования, около 78% сотрудников склонны рассматривать покупку недвижимости за пределами центральной зоны города. Для них ключевыми факторами становятся: доступность общественного транспорта (25%), наличие зеленых зон и парков поблизости (21%), развитая социальная и развлекательная инфраструктура (15%), возможность заказа еды с доставкой (4%) и наличие маркетплейсов (1%).

Среди основных факторов, привлекающих людей к жизни вдали от центра, респонденты выделили наличие зеленых зон (31%), отсутствие большого количества людей (25%), возможность уединения (4%) и спокойную обстановку (40%). Более 90% опрошенных предпочли бы проживать в Ново-Переделкино, Останкинском районе, Орехово-Борисово и Новой Москве.

Также в ходе исследования было установлено, что 54% участников имеют семьи с детьми, около 23% живут с партнерами, и 23% — одни. 44% респондентов владеют автомобилем, 51% пользуются общественным транспортом, и лишь 4% отдают предпочтение каршерингу.