Стало известно, где в Подмосковье выставлено наибольшее количество лотов на торги

С 7 по 11 октября 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 167 объектов, сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в городских округах: Истра, Шаховская и Можайский.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании указанных округов в:

г. о. Истра — 113 лотов;

г. о. Шаховская — 89 лотов;

г. о. Можайский – 40 лотов.

С начала года уже передано на аукционе:

в г. о. Истра в аренду 229 земельных участков, в собственность 14 земельных участков;

в г. о. Шаховская в аренду 133 земельных участков, в собственность 32 земельных участка;

в г. о. Можайский в аренду 69 земельных участков, в собственность 23 земельных участка.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья.

А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.