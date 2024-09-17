Стало известно, где в Подмосковье выставлено наибольшее количество лотов на торги

С 9 по 13 сентября 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 129 объектов, сообщает пресс-служба ведомства региона.

Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в городских округах: Луховицы, Павлово-Посадский и Сергиево-Посадский.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании указанных округов в:

г. о. Луховицы — 31 лот;

г. о. Павлово-Посадский — 45 лотов;

г. о. Сергиево-Посадский –23 лота.

С начала года уже передано на аукционе:

в г. о. Луховицы в аренду 37 земельных участков, в собственность 46 земельных участков;

в Павлово-Посадском г. о. в аренду 28 земельных участков, в собственность 41 земельный участок;

Сергиево-Посадском г. о. в аренду 44 земельных участка, в собственность 19 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья.

А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.