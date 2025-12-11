Стало известно, где расположена самая дорогая квартира комфорт-класса в Москве

Самой дорогой квартирой (без отделки) в комфорт-классе является лот площадью 143 кв. м в ЖК Self в ВАО. Проект сдан во 2 квартале 2024 г., и ключи можно получить сразу после заключения сделки, рассказали РИАМО в департаменте аналитики и консалтинга компании VSN Group, который подготовил рейтинг самых дорогих квартир в ЖК комфорт-класса Москвы на первичном рынке по состоянию на начало декабря 2025 года.

На втором месте по дороговизне в ВАО — ЖК «Метроном» от девелопера «Брусника», где квартиру 139,7 кв. м предлагают за 51,5 млн рублей, а на третьем — проект «Измайловский проезд 22-1» с максимальной ценой лота в 43,5 млн рублей за 117,6 кв. м. Все лоты предлагаются без отделки.

Вторым в рейтинге предложений самых дорогих квартир Москвы стал ЗАО. Так, предлагается лот с отделкой «под чистовую» площадью 91,5 кв. м за 57,5 млн рублей. Сроки сдачи проекта — 2 квартал 2027 года. В этом же округе вторую строчку по максимальной цене занимает ЖК «Матвеевский парк», где предлагается квартира площадью 94,8 кв. м с отделкой за 42 млн рублей, а третью — ЖК «Барклая 6» с ценой лота 40,7 млн рублей. Площадь квартиры — 85,5 кв. м, состояние — с отделкой «под чистовую».

Замыкает тройку лидеров районов Москвы по самым дорогим квартирам район ЮВАО, территория которого активно застраивается жилыми комплексами, благоустраивается набережная. В проекте «Level Южнопортовая» предлагают квартиру за 56,6 млн рублей. Площадь лота — 114 кв. м, он предлагается без отделки. Срок сдачи проекта — 3 квартал 2027 года.

На втором месте в округе — ЖК «Бестселлер» (105,6 кв. м, с отделкой «под чистовую») с максимальным бюджетом в 40,8 млн рублей, на третьем — District 39 / Проспект 39 по цене 39,4 млн рублей (площадь 117,9 кв. м, без отделки).

«В случае с дорогими квартирами локация далеко не всегда является определяющим фактором при формировании ценовой политики девелоперов — очевидно, что в рейтинг попали и неоднозначный в плане спроса со стороны высокобюджетных покупателей округ, и проект, который даже находится не в пешей доступности от метро. Здесь на первый план скорее выходят потребительские характеристики конкретного проекта — в битве за покупательский спрос девелоперы предлагают интересные решения и в плане планировок, и внутреннего наполнения», — заявила генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.

