Стали известны требования к специалистам Подмосковья для «Социальной ипотеки»
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Программа «Социальная ипотека» в Подмосковье продолжается. Основная цель проекта — улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан с помощью ипотечных кредитов. Участники получают 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса и компенсацию основного долга в течение 10 лет, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.
Требования к участникам включают стаж работы, возраст, наличие квалификационных категорий и отсутствие жилья на праве собственности. Министерство жилищной политики Московской области рассказывает о программе и условиях.
Основная цель программы — улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан с использованием ипотечных жилищных кредитов.
Участники программы получают от региона:
- 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса;
- компенсацию суммы основного долга по кредиту ежемесячно в течение 10 лет. Сам участник платит только проценты по кредиту.
Кто может принять участие?
Учителя:
- стаж педагогической работы на территории РФ не менее 5 лет;
- возраст до 45 лет.
Молодые учителя:
- стаж педагогической работы на территории МО не менее 3 лет;
- возраст до 35 лет.
Общие условия:
- наличие первой или высшей квалификационной категории или ученой степени;
- отсутствие жилого помещения у заявителя и членов его семьи на праве собственности или по договору соцнайма в МО или наличие такого помещения менее учетной нормы на каждого члена семьи, установленной в муниципальном образовании по месту постоянной регистрации;
- возможность получения ипотеки;
- трудовой договор в организации образования на территории МО на 10 лет.
Для врачей и медицинского персонала:
- возраст для женщин до 50 лет, для мужчин до 55 лет;
- стаж работы по специальности на территории РФ не менее 3 лет;
- наличие первой, второй или высшей квалификационной категории;
- трудовой договор в организации здравоохранения на территории МО на 10 лет;
- отсутствие жилого помещения у заявителя и членов его семьи на праве собственности или по договору соцнайма в МО или наличие такого помещения менее учетной нормы на каждого члена семьи, установленной в муниципальном образовании по месту постоянной регистрации;
- возможность получения ипотеки.
Для молодых ученых и уникальных специалистов ОПК:
- возраст для докторов наук до 40 лет, для кандидатов наук до 35 лет, для работников без ученой степени до 35 лет;
- общий непрерывный стаж работы не менее 1 года на основном месте работы;
- отсутствие жилого помещения у заявителя и членов его семьи на праве собственности или по договору соцнайма в МО или наличие такого помещения менее учетной нормы на каждого члена семьи, установленной в муниципальном образовании по месту постоянной регистрации;
- возможность получения ипотеки.
Для тренеров:
- возраст для женщин до 45 лет, для мужчин до 50 лет;
- стаж работы по специальности на территории РФ не менее 3 лет;
- трудовой договор в организации физической культуры и спорта на территории МО на 10 лет;
- отсутствие жилого помещения у заявителя и членов его семьи на праве собственности или по договору соцнайма в МО или наличие такого помещения менее учетной нормы на каждого члена семьи, установленной в муниципальном образовании по месту постоянной регистрации;
- возможность получения ипотеки.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.