Стали известны требования к специалистам Подмосковья для «Социальной ипотеки»

Требования к участникам включают стаж работы, возраст, наличие квалификационных категорий и отсутствие жилья на праве собственности. Министерство жилищной политики Московской области рассказывает о программе и условиях.

Основная цель программы — улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан с использованием ипотечных жилищных кредитов.

Участники программы получают от региона:

компенсацию суммы основного долга по кредиту ежемесячно в течение 10 лет. Сам участник платит только проценты по кредиту.

Кто может принять участие?

Учителя:

стаж педагогической работы на территории РФ не менее 5 лет;

Молодые учителя:

стаж педагогической работы на территории МО не менее 3 лет;

Общие условия:

трудовой договор в организации образования на территории МО на 10 лет.

отсутствие жилого помещения у заявителя и членов его семьи на праве собственности или по договору соцнайма в МО или наличие такого помещения менее учетной нормы на каждого члена семьи, установленной в муниципальном образовании по месту постоянной регистрации;

Для врачей и медицинского персонала:

возраст для женщин до 50 лет, для мужчин до 55 лет;

стаж работы по специальности на территории РФ не менее 3 лет;

наличие первой, второй или высшей квалификационной категории;

трудовой договор в организации здравоохранения на территории МО на 10 лет;

отсутствие жилого помещения у заявителя и членов его семьи на праве собственности или по договору соцнайма в МО или наличие такого помещения менее учетной нормы на каждого члена семьи, установленной в муниципальном образовании по месту постоянной регистрации;