Стали известны самые популярные страны для покупки жилья у россиян

Руководитель проектов инвесткомпании Garnet Екатерина Позднякова рассказала, что чаще всего покупатели жилья за рубежом из России выбирают недвижимость в Турции. Об этом сообщает Lenta.ru .

Она уточнила, что эта страна привлекает россиян выгодными условиями покупки жилья.

По словам эксперта, еще в лидерах у отечественных покупателей недвижимости находятся Таиланд, где есть возможность выгодно инвестировать в жилье, и Грузия, в которой быстро развивается рынок недвижимости. Кроме того, россиян интересуют Азия и Бали, где они могут платить рублями, эти направления вышли на первое место по сделкам с недвижимостью.

Жители РФ также обращают внимание на Ближний Восток, особенно их интересуют ОАЭ, Оман и Бахрейн, европейские государства, среди которых Венгрия и Испания, где есть возможность получить ВНЖ и карты резидента Евросоюза.