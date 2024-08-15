Стали известны районы Москвы с самыми низкими ценами на новые квартиры

По итогам первой половины 2024 года в тройку районов с самыми дешевыми квартирами в новостройках в старых границах Москвы вошли Старое Крюково, Ховрино и Бескудниковский. Квартиру в Старом Крюкове можно купить за 8,3 млн рублей, сообщила РИАМО руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.

«Если рассматривать рынок жилой недвижимости Москвы в старых границах, то по итогам первой половины 2024 года в тройке районов с самыми дешевыми квартирами в новостройках обосновались: Старое Крюково, Ховрино и Бескудниковский», — сказала Никитина.

Она добавила, что средневзвешенная стоимость квадратного метра первичной недвижимости в Старом Крюкове ниже 200 тыс. руб. — 198,6 тыс., что для столичного рынка жилья является огромной редкостью. Самую бюджетную квартиру здесь можно приобрести за 8,3 млн руб. Цена самой дорогой несильно выше — 9,4 млн.

«„Квадрат“ первичного жилья в Ховрине стоит 240,4 тыс. руб. Квартиру в данном районе Северного административного округа Москвы можно купить за 10,9-13,3 млн руб. В Бескудникове средневзвешенная цена квадратного метра составляет 255,7 тыс. руб., а стоимость квартир в новостройках находится в диапазоне от 11,4 до 12 млн руб.», — рассказала риелтор.

Никитина поделилась, что с учетом Новой Москвы самые дешевые новостройки расположены в поселении Новофедоровское. Средняя стоимость «квадрата» первичной недвижимости здесь составляет всего 156,6 тыс. руб., а стоимость квартир начинается с 5,3 млн.

«Совсем чуть-чуть дороже новостройки в поселении Первомайское — 158,9 тыс. руб. за кв. м, от 5,7 млн за квартиру. Замыкает тройку районов Москвы с самыми дешевыми новостройками поселение Марушкинское. В данной локации за квадратный метр жилья просят в среднем 229,4 тыс. руб. Диапазон цен на квартиры — от 6,9 до 12 млн руб.», — отметила специалист.

Она заключила, что самым дорогим с точки зрения цен на новостройки районом Новой Москвы является поселок Мосрентген, в котором «квадрат» оценивается в 296,4 тыс. рублей. Это выше, чем в таких районах старой Москвы, как Старое Крюково, Ховрино, Бескудниковский, Крюково, Южное Тушино и Южное Бутово.