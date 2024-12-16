Стали известны победители II архитектурного фестиваля «Лучший проект Подмосковья»

Ранее в Центральном доме архитектора прошел фестиваль «Лучший проект Подмосковья», в рамках которого были названы победители конкурса в нескольких ключевых номинациях: общественные, социальные, жилые и промышленные здания. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что основная задача конкурса «Лучший проект Подмосковья» — выявление и поощрение лучших архитектурных решений.

«Фестиваль задает новую качественную планку проектирования, демонстрирует потенциал регионального развития и вдохновляет профессиональное сообщество на создание качественной среды», — отметила Кузьмина.

Архитектурный фестиваль и конкурс прошли в Московской области уже во второй раз. В этом году из почти 100 заявок авторитетное жюри конкурса выбрало 17 призеров.

Так, в номинации «Общественные здания и комплексы» победителей сразу двое. За комплексную реконструкцию музейного комплекса А. П. Чехова «Мелихово» награда досталась архитекторам «АБ-РДНК», проделавшим огромную не только проектную, но и исследовательскую работу по сохранению наследия великого писателя.

«В нашей работе мы стремились не просто восстановить объекты, но буквально прикоснуться к истории. Когда в ходе реставрации одного из зданий мы сняли слои штукатурки и обоев, то обнаружили настоящие свидетельства прошлого — надписи начала прошлого века. И в этот момент мы поняли, что перед нами — подлинный дом Антона Павловича Чехова, а не миф, который существовал десятилетиями. Наш мастер-план — это не просто реставрация, это настоящее археологическое путешествие, где каждый слой, каждая деталь рассказывает свою историю», — рассказала руководитель бюро Наринэ Тютчева.

Второй победитель в этой номинации — проект реконструкции здания в центре города Черноголовка под Культурный центр. Как сказал руководитель бюро WALL, архитектор Рубен Аракелян, архитекторы стремились создать место, где наука, культура и повседневная жизнь переплетаются: так, в центре появилась закрытая площадь-амфитеатр, библиотека с видом на парк, студенческая гостиница и общественное пространство.

«Наш проект продолжает традицию модернистской архитектуры наукоградов, где функция становится формой. Мы создали пространство, которое максимально обнажает свою суть: прозрачный первый этаж, парящий над парком объем, диалог с ландшафтом через окна. Это архитектура, которая дышит, живет и трансформируется вместе с городом — открытая, смелая, многослойная», — отметил архитектор.

2 место в этой номинации занял проект конного комплекса в Волоколамском округе (архитектурное бюро ABG). 3 место — многофункциональный комплекс «Мастерская управления «Сенеж» в г. Солнечногорск (проектный институт «АРЕНА»).

Победителем в номинации «Социальная инфраструктура» стал проект второй очереди Многофункционального образовательного комплекса им. Е. М. Примакова в Одинцовском округе (архитектурное бюро «Студия 44»). Это уникальное образовательное пространство со множеством находок и нестандартных проектных решений: так, все учебные блоки в нем собраны вокруг огромного центрального атриума с коворкинг-холлами. Притом, пол самого атриума создан как искусственный рельеф с террасами, включающими библиотеку, лестницу-амфитеатр и зоны для отдыха.

Призер 2 места — оригинальный круглый детский сад на 180 мест (Бюро «АРХПРОЕКТ») в Подольске; и призер 3 места — Школа младших классов (Бюро «А2М») в г. Орехово-Зуево.

Лучшим решением в номинации «Жилая многоэтажная недвижимость» стал занявший 1 место многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, корпус Б1 (Бюро «ЛАБВА ПРО») в г. Одинцово, запоминающийся открытыми вылетными балконами и необычными материалами в отделке: волнистой бетонной плиткой, разработанной при участии архитекторов, и сочетанием брашированного алюмокомпозита и HPL-панелей, имитирующих дерево. 2 место — у многоэтажной жилой застройки с инфраструктурой и подземным паркингом (бюро «Крупный План») в г. Мытищи, 3 место — у ЖК «Седьмое небо» («СтройИнженер-Проект») в г. Пушкино.

В номинации «Жилая недвижимость малой и средней этажности» победителем стал жилой дом «Точка отсчета» (архитектурное бюро «А. Лен») в Одинцовском г. о. с эффектными кирпичными эркерами и авторским дизайном кладки на фасадах. 2 место — у проекта многоквартирных жилых домов 1 и 2 с подземными автостоянками («ВИННЕР ПРОДЖЕКТ») в Красногорске. 3 место получил проект жилой застройки с многоуровневым паркингом в Софрино («СтройИнженер-Проект»).

В номинации «Промышленная недвижимость» 1 место занял проект наземно-подземного гаража-стоянки № 6 (архитектурное бюро «МАЙ АРХИТЕКТС») в г. Химки, воплотивший утвержденные Мособлархитектурой новые стандарты к данной типологии. 2 место — у здания придорожного сервиса («Мезонпроект»), 3 место — у проекта производственно-складского комплекса (ГК «ФСК Реновация») в пос. Тучково.

Особой награды удостоился проект «Город на острове» (группа DNK ag) в Наро-Фоминске, представляющий образцовый опыт развития территории шелкоткацкой фабрики в современный район среднеэтажной застройки и редкую синергию между заказчиком (ГК «ОСТОВ») и архитекторами.

«В завершение года нам хотелось показать, как конкретные люди или сообщества единомышленников могут влиять на будущее. В рамках деловой программы фестиваля мы неслучайно обсудили развитие нашего региона с разных точек зрения. Синергетический эффект рождается именно на стыке качественной архитектурной среды и смыслов, которыми она наполняется. Тогда начинает бурлить и кипеть культурная и социальная жизнь, и территории получают огромный импульс к комплексному преобразованию», — отметила Александра Кузьмина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.